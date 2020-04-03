Балтимор, США, , 16:48 — REGNUM Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило миллион, 3 апреля сообщает Университет Джона Хопкинса.

По информации мониторингового центра университета, к настоящему моменту коронавирусная инфекция обнаружена у 1 033 478 человек в мире. В США выявлен 245 601 заболевший, в Испании — 117 710, в Италии — 115 242.

Число погибших от COVID-19 в мире составляет 54 369 человек, в том числе 13 915 в Италии, 10 935 в Испании, 5387 во Франции.

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