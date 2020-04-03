Белград, , 16:47 — REGNUM Первый военно-транспортный российский самолет со специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусом приземлился в Сербии на авиабазе «Батайница», сообщает 3 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

«Первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на аэродром «Батайница», — указано в сообщении пресс-службы.

Первую группу российских военных специалистов встречали премьер-министр Республики Сербия Ана Брнабич, министр обороны Сербии Александр Вулин, начальник генштаба Милан Мойсилович и замглавы военного ведомства Милан Ранкович.

Напомним, всего в Сербию будет совершено 11 рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, в ходе которых в страну доставят 87 военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное и медицинское оборудование, средства защиты и военная спецтехника для противодействия биологическому заражению.

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