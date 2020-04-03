Волгоград, , 16:47 — REGNUM Режим домашней самоизоляции продлён на территории Волгоградской области до 30 апреля. Такое решение принято 3 апреля на заседании регионального оперативного штаба. Кроме того, внесены дополнения в список причин, по которым жители могут покинуть дом.

Всему неработающему населению до 30 апреля по-прежнему разрешено выходить из дома за неотложной экстренной медицинской помощью, в магазин, аптеку, для выноса бытового мусора или на прогулку с домашним питомцем. В то же время, жителям региона разрешили ездить на дачу: к ранее сформированному перечню добавился пункт «следование на личном транспорте или легковом такси от места жительства к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно».

«К сожалению, ситуация остается сложной. В настоящее время под наблюдением на территории Волгоградской области уже находятся более 3,5 тысячи человек. С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» — семь человек. В ближайшее время ожидается увеличение числа людей с подтверждённым диагнозом. В этот период действия областного оперативного штаба, прежде всего, направлены на сохранение здоровья жителей, раннее выявление, локализацию очагов заболевания и, конечно, на лечение людей, а также на бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. Задача, стоящая перед штабом, — максимальная работа на упреждение», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Напомним, первого пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, выписали 3 апреля из больницы Волгограда.