Волгоград, 3 апреля 2020, 16:47 — REGNUM Режим домашней самоизоляции продлён на территории Волгоградской области до 30 апреля. Такое решение принято 3 апреля на заседании регионального оперативного штаба. Кроме того, внесены дополнения в список причин, по которым жители могут покинуть дом.
Всему неработающему населению до 30 апреля по-прежнему разрешено выходить из дома за неотложной экстренной медицинской помощью, в магазин, аптеку, для выноса бытового мусора или на прогулку с домашним питомцем. В то же время, жителям региона разрешили ездить на дачу: к ранее сформированному перечню добавился пункт «следование на личном транспорте или легковом такси от места жительства к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно».
Напомним, первого пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, выписали 3 апреля из больницы Волгограда.