Лондон, , 16:41 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки выросло на 684 или 23% и составило 3605 человек, 3 апреля сообщает агентство Reuters.

К утру 3 апреля в Соединенном Королевстве проверены на COVID-19 173 784 человека, 38 168 тестов дали положительный результат.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире уже превышает миллион, жертвами заболевания стали более 54 тыс. человек.

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