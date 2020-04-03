Токио, , 16:40 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Японии достигло 3813, сообщили 3 апреля в минздраве страны.

Число заразившихся за сутки выросло на 325. В эту статистику включены данные по круизному лайнеру Diamond Princess.

Больше всего случаев заражения выявлено в японской столице — 773 человека. 346 человек заражены, по официальным данным, в Осаке и 210 — в Тибе.

Напомним, в Японии летальных исходов инфицирования SARS-CoV-2 насчитывается 57. Власти пока не объявляли режим чрезвычайной ситуации.

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