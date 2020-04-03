Абакан, , 16:39 — REGNUM В Хакасии первый пациент выздоровел, переболев коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 апреля в республиканском министерстве здравоохранения.

COVID-19 был подтверждён у жителя Абакана 17 марта. Его госпитализировали в день возвращения в Хакасию. Состояние заболевшего было средней тяжести.

Пациент лечился в Республиканской клинической инфекционной больнице. Последние взятые у мужчины пробы пришли с отрицательным результатом. Клинических симптомов у абаканца нет, его состояние удовлетворительное.

На сегодняшний день в Хакасии продолжают лечение две женщины с подтвержденным коронавирусом. Течение заболевания проходит в лёгкой степени, уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 апреля на карантине в Хакасии находятся 820 человек. С карантина снят 751 человек.

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