Чебоксары, , 16:35 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении второго пациента с выявленным заражением коронавирусом. Её подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за несоблюдения режима самоизоляции: выяснилось, что женщина приехала не на машине из Москвы, а на автобусе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики по итогам заседания оперативного штаба.

По предварительным данным, женщина, прописанная в Нижневартовске, работала в Москве и приехала из столицы в Чувашию, нарушив режим самоизоляции и не дождавшись результатов теста на коронавирус. 2 апреля стало известно о положительном исследовании на инфекцию, её изолировали.

Первоначально сообщалось, что она прибыла в Чебоксары на машине с мужем, но в ходе разбирательств выяснилось, что женщина уехала из Москвы на автобусе.

В пресс-службе отмечают, что по данному факт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Выявлено 26 лиц, контактировавших с пациенткой, все они изолированы.

Врио главы республики Олег Николаев назвал данный случай «вопиющим», отметив, «что человек, находящийся в другом городе, недомогая, сдав тесты, имея на руках предписание не покидать место пребывания, сел на транспорт и приехал в город Чебоксары».

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