Париж, , 16:32 — REGNUM Те французы, которые сейчас лежат на больничных койках с диагнозом COVID-19, во многом сами виноваты, заявил 3 апреля полицейский префект Парижа Дидье Лаллеман, передаёт BFM.

По его словам, эти люди в своё время нарушали режим самоизоляции, не соблюдая установленных для всех правил.

Напомним, во Франции количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превышает 51 тысячу, летальных исходов более трёх с половиной тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: Более года тюрьмы за плевки и угрозы заражения получил мужчина во Франции