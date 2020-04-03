Москва, , 16:29 — REGNUM Российская Федерация в ночь на 4 апреля приостанавливает все авиарейсы для возвращения граждан России и иностранцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала пандемии коронавирусной инфекции большинство стран практически полностью прекратили авиасообщение. В России также большинство авиакомпаний остановили рейсы, только государственный «Аэрофлот» осуществляет регулярные рейсы в столицы ряда стран. Также осуществляются рейсы для вывоза граждан России и граждан ряда стран СНГ, которые застряли в иностранных государствах, которые ввели карантинные меры из-за коронавируса.

Однако теперь все рейсы приостанавливаются.