Лос-Анджелес, США, , 16:24 — REGNUM Разработчки предстоящего тактического шутера Valorant из компании Riot Games представили нового персонажа. Небольшой видеоролик с демонстрацией его возможностей был опубликован 2 апреля на Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1245757979179311104

Кроме прочих персонажей, в Valorant появится девушка-боец из Кореи, полагающаяся на свои скорость и ловкость, и специализирующаяся на метании ножей. В небольшом тизер-трейлере создатели игры продемонстрировали три из четырёх её специальных способностей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что закрытое бета-тестирование Valorant начнётся 7 апреля 2020 года. Разработчики назвали условиях, которые нужно соблюсти геймерам, чтобы присоединиться к программе.

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