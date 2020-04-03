Ярославль, , 16:23 — REGNUM Ярославская область получит дополнительно 50 млн 662 тысячи рублей на дополнительные выплаты медикам, оказывающим помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией. Такая информация содержится в распоряжении Правительства России, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Источником дополнительного финансирования является резервный фонд Правительства РФ.

Объём помощи Ярославской области и другим регионам определён исходя из количества лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в субъекте Российской Федерации. Поэтому, например, Нижегородская область получит из федерального бюджета дополнительно 121,25 млн, а Костромская область — лишь 25,24 млн рублей.

Этим же указом определены категории медицинских работников, имеющих право на надбавку к заработной плате и размер этих надбавок. Объём дополнительных выплат за работу с больными коронавирусом установлен в процентном соотношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики:

— врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, — 80 процентов;

— среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), — 40 процентов;

— фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи — 20 процентов;

— врачам подразделений, оказывающим первичную медикосанитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачампульмонологам), — 80 процентов;

— среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, — 40 процентов;

— младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, — 20 процентов;

— врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), — 100 процентов;

— среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, — 50 процентов;

— младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, — 30 процентов.