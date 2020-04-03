Амстердам, , 16:21 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 15 723, сообщили 3 апреля в голландском Национальном институте здравоохранения и окружающей среды.

Уточняется, что прирост выявленных случаев заражения за минувшие сутки составил 1026.

За последние сутки в стране 148 человек скончались от COVID-19. Всего летальных исходов этой болезни в стране 1487.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки количество летальных исходов заражения вирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 166, достигнув 1339.

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