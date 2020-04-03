Казань, , 17:00 — REGNUM В Татарии абонентская плата за детский сад во время нерабочих дней отменяется. О таком решении сообщил глава республики у себя на странице в instagram. Напомним, с 30 марта в Татарии введён режим всеобщей самоизоляции.

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Глава региона Рустам Минниханов сообщил о поступающих обращениях от родителей и дал соответствующее поручение правительству.

«Всем, кто уже успел оплатить за данный период — будет проведён перерасчет», — добавил глава республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани льготная категория школьников, а также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья на период дистанционного обучения получат продуктовые наборы. Ими будут обеспечены 24 481 школьник. Средства на это выделены из городского бюджета. Продукты в школы начнут завозить уже с 3 апреля.

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