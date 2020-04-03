Симферополь, 3 апреля 2020, 16:22 — REGNUM В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Симферополя отменены все ярмарки. Об этом 3 апреля сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республиканском министерстве промышленной политики заявили, что из-за необходимости соблюдать жёсткие ограничительные меры ярмарки не будут проводиться по всему Крыму.
Об этом: В Крыму пообещали закрыть ярмарки из-за коронавируса