Симферополь, , 16:22 — REGNUM В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Симферополя отменены все ярмарки. Об этом 3 апреля сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов.

«Ярмарки, в том числе и выходного дня, в Симферополе работать не будут. Все продовольственные магазины, рынки, торговые сети работают в обычном режиме. На социально значимую группу товаров проводится ежедневный мониторинг цен. Дефицита продукции не зафиксировано», — отметил Симонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республиканском министерстве промышленной политики заявили, что из-за необходимости соблюдать жёсткие ограничительные меры ярмарки не будут проводиться по всему Крыму.

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