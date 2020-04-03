Петергоф, Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Пациент с подтверждённое коронавирусной инфекцией, попавший в Николаевскую больницу в Петергофе (Петродворцовый район Санкт-Петербурга), стал причиной закрытия медицинского учреждения на карантин. Об этом ИА REGNUM 3 апреля рассказали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Николаевская больница Nikhospital.ru

«Был выявлен один случай заражения коронавиурсом, больница на карантине», — отметили в комитете.

Ранее, 1 апреля, по такой же причине ограничительные меры коснулись ГБУЗ «Городская больница святого Георгия», СПб ГБУЗ «Александровская больница» и СПб ГБУЗ «Введенская больница».

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А 2 апреля в связи с подтверждением случая COVID-19 на территории СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» роддом приостановил прием новых пациентов. Контактный медицинский персонал изолирован прямо в отделениях.

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