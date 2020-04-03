Саранск, , 16:13 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков сердечно поблагодарил за самоотверженную работу всех сотрудников больниц и поликлиник, лабораторий, службы скорой помощи, внештатных медицинских специалистов, которые сейчас находятся на переднем крае защиты страны и республики от коронавируса. Об этом он заявил в ходе визита в новую поликлинику в микрорайоне «Юбилейный» в Саранске, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В настоящее время в республике идет работа по подготовке инфекционных стационаров, перепрофилированию больниц и созданию дополнительных коек. Сейчас республика располагает 520 койками с возможностью подключения кислородного оборудования, также в регионе имеется 200 аппаратов ИВЛ (Искусственной вентиляции лёгких).

Сегодня в республику поступила партия средств индивидуальной защиты, которые направят в медицинские учреждения республики: 330 тыс. медицинских масок, боле 2 тыс. пар перчаток, около 1 тыс. защитных костюмов. Кроме больниц, медицинские маски поступят на предприятия, которые продолжают работу.

Республиканское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей вышло с инициативой оказания помощи лечебным учреждениям. Создан специальный фонд, где будут аккумулироваться средства предприятий и направляться на закупку средств защиты для медперсонала, необходимого оборудования и расходных материалов для больниц и поликлиник. Также все крупные предприятия республики взяли шефство над конкретными больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии под наблюдением врачей находятся 475 человек, которые ранее прибыли из стран с неблагополучной эпидситуацией. Всего с подтверждённым заражением коронавируса в республиканской инфекционной больницы лечатся четыре человека. Также в стационаре находятся еще 20 человек с подозрением на заражение, один из больных находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных пациентов оценивается ближе к удовлетворительному.