Цхинвал, , 16:36 — REGNUM В Южной Осетии Государственная телерадиокомпания (ГТРК) «Ир» временно останавливает работу всех редакций, кроме новостной в рамках мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом главный редактор канала Дзерасса Козаева рассказала агентству «Рес».

"Было принято решение временно прекратить работу всех редакций, кроме новостных», — рассказала глава телекомпании журналистам агентства.

Она также сообщила, что время новостных передач не будет меняться. При этом прорабатывается вариант дистанционной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, карантинные меры введены в Южной Осетии с 28 марта. Планируется, что они завершатся 12 апреля. В республике запрещено работать кафе, ресторанам, торговым центрам и другим объектам, где собирается большое количество людей, за исключением продуктовых магазинов, аптек и госучреждений.

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