Стокгольм, , 16:13 — REGNUM В Швеции многие люди продолжают умирать из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь эта цифра достигла 333 человек, 51 из них скончались всего за одни сутки. Об этом 3 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio со ссылкой на данные Агентства общественного здравоохранения страны.

По данным ведомства, в настоящее время в мире насчитывается более 1 миллиона заражений, 51 500 погибших. Данное общение медиков с представителями шведских СМИ состоялось 3 апреля.

Сообщается, что в Швеции подтверждено 6 078 случаев инфицирования, при этом за последние 24 часа число новых случаев возросло на 612. 469 человек находятся в реанимации. Всего от коронавируса скончались 333 человека.

Таким образом, согласно данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, за сутки зафиксировано 51 смертей.