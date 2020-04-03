Рязань, , 15:59 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса полностью запретить весеннюю охоту планируют в Рязанской области. Власти направили предложения в Роспотребнадзор, сообщили 3 апреля в региональной оперативной группе.

Министерство природопользования области ещё 1 апреля направило в Росприроднадзор предложение о полном запрете весенней охоты на территории региона. Этим ограничением будет обеспечен режим самоизоляции граждан. Кроме того, власти ожидают согласования на ограничение охоты от Роспотребнадзора. Наличие уже выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов, не дает право охотникам нарушать режим самоизоляции, а значит не освобождает их от установленной действующим законодательством ответственности.

В некоторых регионах РФ уже приняты решения о полном запрете весенней охоты.