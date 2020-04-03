Москва, , 15:54 — REGNUM Главный врач клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее подтвердился новый тип коронавируса, чувствует себя нормально. Об этом сегодня, 3 апреля, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Олег Карпов.

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По его словам, Проценко «рвётся на работу».

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта анализы Дениса Проценко на коронавирус показали положительный результат. Он самоизолировался в кабинете и продолжает работу дистанционно.

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