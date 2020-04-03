Красногорск, , 17:59 — REGNUM В Московской области закрывают бывший хоспис, который на данный момент является паллиативным отделением городской больницы Красногорска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в медицинском учреждении.

«Его временно закрывают на подготовку к коронавирусной инфекции», — сообщил медработник.

Содержащихся в нём пожилых людей выписывают. Те, у кого есть родственники будут переданы им. Остальные — органам соцзащиты, пояснили в больнице.

«Одинокими занимается соцзащита их переведут в интернаты, санатории, пансионаты», — отметил представитель больницы.

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