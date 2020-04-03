Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM Парк «Зелёная роща» в Екатеринбурге закроют на карантин с 4 апреля 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском комитете по благоустройству.

«Это временный рабочий процесс. Завтра все обратно заварят», — обещают чиновники.

До этого парк оставался открытым с 17 марта 2020 года. Ранее в пресс-службе мэрии удивлялись этому факту: считалось, что рощу закрыл подрядчик, занимающийся реконструкцией парка.

Городские власти заявляли, что закроют все ограждённые зелёные зоны на карантин по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Зелёную рощу» планировали закрыть на полгода. За это время рабочие должны были реконструировать объект.

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