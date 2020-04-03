Ставрополь, , 15:59 — REGNUM Культурно-исторический центр города Новопавловска Ставропольского края будет благоустроен в 2020 году. Обновление объекта запланировано в рамках реализации краевой госпрограммы «Формирование современной городской среды», сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Создание культурно-исторического центра на территории бывшей станицы Новопавловской началось еще в 1924 году вокруг Храма Святых апостолов Петра и Павла. По данным ведомства, в 1930-х годах сам храм и территория вокруг него были практически полностью разрушены. Сейчас специалисты принялись за их возрождение.

Здесь планируется создать комплексную спортивную площадку, где можно будет играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол, установить игровой городок для детей всех возрастов. Для любителей спорта также появятся беговые дорожки.

Специалисты откорректируют тропинки и дорожки, обновят покрытие, установят скамейки, урны и фонари. При этом проект предполагает максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и высадку новых на месте старых.

В министерстве добавили, что данная территория набрала свыше 3,5 тыс. голосов горожан на прошедшем в 2019 году рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в текущем году.