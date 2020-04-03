Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили и сотрудники его администрации перечислят часть своих зарплат за три последующих месяца в фонд по борьбе с коронавирусом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба президента.

«Исходя из создавшейся в стране ситуации, президент и ее администрация приняли решение этим актом солидарности внести вклад в борьбу с коронавирусом. Это наша гражданская ответственность, и в преодолении этого сложнейшего вызова мы все должны быть вместе!» — говорится в информации.

Вчера, 2 апреля, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что депутаты парламентского большинства и члены правительства Грузии перечислят в фонд StopCov одну треть своих зарплат за три месяца.

Напомним, что 3 апреля в Грузии фиксируется 148 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 27 пациентов. В режиме карантина остаются 5392 человека, а в стационарах — 319 пациентов.

С 21 марта в стране введен режим чрезвычайного положения, с 31 марта по всей Грузии объявлен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов действует комендантский час.

На данный момент в фонде StopCov мобилизовано 21 774 306 лари.