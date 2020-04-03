Париж, , 15:45 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай заявила, что страна делает «все», чтобы «обеспечить» поставки медицинских масок, сообщает Le Figaro.

«Мы делаем всё, чтобы наши поставки были безопасными. По этой причине мы создали воздушный мост с Китаем», — заявила Сибет Ндиай, напомнив, что правительство заказало более миллиарда медицинских масок.

«Если такая ситуация есть, это, вероятно, объясняется тем фактом, что существует глобальная напряженность в поставках защитного оборудования», — объяснила Сибет Ндиай.

Как ранее передавало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон продолжает поддерживать жителей страны «на передовой» перед лицом эпидемии коронавируса и ее последствий.

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