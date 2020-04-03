Вильнюс, , 15:43 — REGNUM Литовский фонд социального страхования (SODRA) фиксирует первые массовые увольнения на предприятиях в связи с простоем из-за всеобщего карантина, вызванного эпидемией коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 апреля.

Самые массовые увольнения отмечены в туристической и гостиничной отрасли, торговых сетях и общепита, непродуктовых торговых сетях, транспортных компаниях.

Увольнения задекларировали туристические компании Arctic Adventures, Novaturas, торговая сеть Grūstė, Akropolis Group, транспортная компания Olego transportas, авиакомпания GetJet Airlines, сеть по торговле обувью Batų kalnas, текстильная фабрика Linas, строительная компания Hidrostatyba, мебельная компания Theca furniture и многие другие средние и крупные работодатели. Мелкий бизнес оказался полностью парализован.

В Литве всеобщий карантин продлён до 13 апреля, но власти не исключают, что его могут продлить ещё на две недели. В Литве всеобщий карантин введён с середины марта. Всего диагностировано 696 заболеваний коронавирусом, 9 человек скончались.