Маунтин-Вью, США, , 15:43 — REGNUM Видеосервис YouTube планирует добавить на платформу функцию, которая получит название Shorts. Об этом 2 апреля сообщил портал The Information со ссылкой на инсайдеров.

Ожидается, что она фактически составит конкуренцию популярному сервису коротких видеороликов TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance. Стоит отметить: пока нет информации о том, что сама YouTube планирует позиционировать Shorts в качестве конкурента TikTok. Ожидается, что компания анонсирует функцию до конца 2020 года.

Сервис TikTok был запущен в сентябре 2016 года. Ранее сенаторы США Джош Хоулии Рик Скотт предложили законопроект, который предлагает запретить сотрудникам правительства использовать TikTok на рабочих телефонах.

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