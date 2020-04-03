Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Правительство Грузии работает над перспективами возрождения экономики после кризиса, и одним из механизмов такого возрождения рассматривает упрощение выдачи бизнесменам банковских кредитов в посткризисный период. Как заявила журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, в случае таких новых кредитов государство выступит гарантом бизнеса перед банками.

«После того, как начнется оживление экономики, после того, как закончится карантин и чрезвычайное положение и бизнес начнет думать о получении новых кредитов на осуществление новых бизнес-проектов, правительство поддержит такие кредиты и такие бизнес-проекты и предоставит бизнесу возможность с большей уверенностью и большим комфортом брать у банков кредиты. А если у бизнес-субъекта возникнут проблемы с погашением нового кредита, то в этом случае государство выступит гарантом бизнеса по новому банковскому кредиту», — заявила Цкитишвили.

Напомним, что еще год назад правительство Грузии ужесточило условия выдачи кредитов, что резко ограничило деятельность банков и микрофинансовых организаций. В условиях пандемии коронавируса же было принято решение о пересмотре политики кредитования. О решении поддержать выдачу бизнесменам гарантированных кредитов в период после окончания вызванного коронавирусом кризиса сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Напомним, что 3 апреля в Грузии фиксируется 148 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 27 пациентов. В режиме карантина остаются 5392 человека, а в стационарах — 319 пациентов.

С 21 марта в стране введен режим чрезвычайного положения, с 31 марта по всей Грузии объявлен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов действует комендантский час.