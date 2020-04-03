Сочи, Краснодарский край, , 15:40 — REGNUM Несмотря на введение режима самоизоляции в Сочи работы по реконструкции главной набережной курорта — Ривьеры будут продолжены в соответствии с графиком. На сегодня рабочие уже снесли десятки торговых павильонов и ларьков, которые стояли на смотровой площадке. Впервые за много лет открылась береговая линия. Об этом сообщает телекомпания ОТР.

Начнёт реконструкцию строители с большой исторической лестницы и построят новую, с пандусами для маломобильных граждан. Кроме того, согласно проекту, прямо у моря появятся площадки для занятий спортом, игровые зоны, пешеходные и велосипедные дорожки. Также здесь будет и где отдохнуть — в планах установка большого количества лавочек. На втором этапе реконструкции появится пешеходный мост через реку Сочи.

«В этой части мы восстановим зону воркаута, поставим тренажёры, постелем резиновое покрытие. Под лестницей будет проход, будет подсветка. Так что люди могут и посидеть отдохнуть, и позаниматься спортом», — прокомментировала руководитель компании застройщика Анна Назарова.

Добавим, что первый этап работ должен завершиться уже к началу лета — к 1 июня. Полностью набережная преобразится через год.