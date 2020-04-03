Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону пара патагонских мар дала потомство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зоосада.

«Жизнь продолжается. Малыши родились вечером 31 марта у самки Моники и самца Эрнеста, прибывших к нам из Новосибирского зоопарка», — уточнили в зоопарке.

Самец не хуже матери опекает малышей, что встречается довольно редко.

ИА REGNUM напоминает, что патагонские мары, известные ещё как патагонские зайцы, поселились в ростовском зоопарке в августе 2018 года.

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