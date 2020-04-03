Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM В Казахстане 28 медицинских работников заразились коронавирусом — они обслуживали инфицированных пациентов. Об этом 3 апреля заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов на брифинге.

«Много вопросов касательно заболеваемости медицинских работников. Да, мы не скрываем этот факт», — сказал министр. По его словам, специалисты проводят расследование по каждому случаю и выясняют причины заражения.

Напомним, министерство здравоохранения Казахстана обещало выплатить медработникам, заразившимся коронавирусом, по 2 млн тенге ($4500), в случае смерти — 10 млн тенге ($22,5 тыс.). По состоянию на 3 апреля в Казахстане выявлено 460 случаев заражения COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Чимкент в Казахстане закроют на карантин