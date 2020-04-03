Севастополь, 3 апреля 2020, 15:41 — REGNUM Власти Севастополя отложили действие пропусков для выхода из дома из-за больших очередей за ними, документы будут доставлять сразу на предприятия. Об этом 3 апреля заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев на внеочередном заседании правительства города.
По его словам, все пропуска будут доставлять на предприятия их руководителям ответственными сотрудниками органов правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта власти Севастополя усилили контроль за въездом в город, установив на административной границе специальные пункты пропуска, объявив затем режим всеобщей самоизоляции. Однако это спровоцировало большие очереди за пропусками, позволяющие людям покидать дома.
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