Севастополь, , 15:41 — REGNUM Власти Севастополя отложили действие пропусков для выхода из дома из-за больших очередей за ними, документы будут доставлять сразу на предприятия. Об этом 3 апреля заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев на внеочередном заседании правительства города.

«Уважаемые севастопольцы, те, у кого есть право работать в эти дни, чьи предприятия не входят в зоны, которые по указу губернатора сейчас закрыты — торговля, аптеки, сотрудники которых сейчас должны перемещаться по городу, — спокойно перемещайтесь и работайте. Пропускной режим всё равно будет введён, все пропуска получат, но для этого не надо ездить, ни в каких очередях стоять», — отметил Развожаев.

По его словам, все пропуска будут доставлять на предприятия их руководителям ответственными сотрудниками органов правительства города.

«У нас как в том анекдоте — что-нибудь начинаем делать, всё равно автомат Калашникова получается. Больше никто никуда за пропусками не приезжает, ни в какие очереди не встаёт», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта власти Севастополя усилили контроль за въездом в город, установив на административной границе специальные пункты пропуска, объявив затем режим всеобщей самоизоляции. Однако это спровоцировало большие очереди за пропусками, позволяющие людям покидать дома.

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