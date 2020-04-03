Кострома, , 15:35 — REGNUM В Костромской области начали собирать данные людей, прибывающих в регион на машинах и поездах — передает корреспондент ИА REGNUM.

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Граждан, прибывающих в областной центр поездами на станцию «Кострома Новая» просят заполнить анкету с указанием цели и срока посещения региона, а также оставить контактный телефон. По информации администрации города Костромы, подобные меры в ближайшее время введут и на костромском автовокзале.

На въездах в Кострому дежурят инспекторы ГИБДД. Сотрудники останавливают машины из других регионов, спрашивают у водителей цель прибытия, номер телефона и место остановки в областном центре.

Вся информация для отслеживания и контроля ситуации передается в оперативный штаб по противодействию коронавирусу в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ведении обязательной регистрации всех приезжих в Костромской области. Людей, прибывающих в регион, обязали сообщать о своем визите по номеру телефона 112 и самоизолироваться на 14 дней. Требования прописаны в распоряжении губернатора региона Сергея Ситникова от 31 марта 2020 года.

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