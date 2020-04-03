Севастополь, , 15:36 — REGNUM В Севастополе образуются большие очереди из-за резкого наплыва желающих получить пропуск для свободного передвижения по городу в период предупредительных коронавирусной инфекции мер. Об этом 3 апреля заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев на внеочередном заседании правительства города.

«Нашими «великолепными» административными усилиями сегодня довели эту ситуацию до абсурда. Все меры, о которых лично я в последнее время распинаюсь, фактически девальвировали», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта власти Севастополя усилили контроль за въездом в город, установив на административной границе специальные пункты пропуска. Затем в городе объявили режим всеобщей самоизоляции. Пропуска для работающих севастопольцев, позволяющие им покидать дома, выдаёт Единая дежурно-диспетчерская служба.

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