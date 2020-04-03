Нальчик, , 15:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии окажут помощь более двум тысячам семей и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Раздача продуктовых наборов осуществляется в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики, сообщили 3 марта в пресс-службе главы субъекта.

Среди тех, кому в первую очередь будет оказана помощь, ветераны Великой Отечественной войны и вдовы участников войны, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие семьи. К благотворительной акции, которая проводится по инициативе главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и Духовного управления мусульман региона, присоединился ряд крупных бизнесменов.

Предприниматели намерены в ближайшее время выделить средства еще на 4000 продуктовых наборов. Списки лиц, которым они положены, составят специалисты министерства труда и социальной защиты КБР.