Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Многопользовательская кооперативная игра про пиратов Sea of Thieves вскоре появится в сервисе Steam. Об этом 2 апреля сообщил официальный сайт Xbox.

Издатель пока не назвал дату релиза игры на платформе, сообщив лишь, что она появится там «в ближайшее время». Отмечается, что пользователи Steam уже могут добавить игру в список желаний. Sea of Thieves для Steam будет поддерживать кроссплатформенную игру с версиями для Xbox и Windows.

Релиз Sea of Thieves состоялся 16 декабря 2016 года. В качестве разработчиков выступила британская студия Rare (Donkey Kong Country, GoldenEye 007, Killer Instinct).

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