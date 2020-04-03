Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Дезинфицировать денежные купюры призвал жителей Грузии заместитель директора Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе. Он рассказал об этом 3 апреля, выйдя к журналистам после завершения межведомственного заседания координационного совета, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Имнадзе подчеркнул, что деньги в Национальном банке и других банках Грузии проходят дезинфекцию. Опасность передачи инфекции, по его словам, возникает, когда купюры передают из рук в руки.

«Речь не идет только о деньгах, которые передаются из рук в руки, это касается всех предметов. В случае с наличностью и в индивидуальных условиях можно использовать дезинфицирующие растворы или горячий утюг», — посоветовал Имнадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Нацбанк сообщил, что у семерых его сотрудников выявлен коронавирус. Позже в грузинских СМИ написали, что заболевшие имели дело с пересчетом денег.

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