Каспийск, Дагестан, , 15:30 — REGNUM Корпус акушерского стационара центральной городской больницы дагестанского Каспийска будет перепрофилирован для беременных с коронавирусом, нуждающихся в экстренной помощи акушера-гинеколога. Здесь будет обеспечена изоляция и оказана необходимая медицинская помощь беременным и новорожденным, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе минздрава республики.

К перепрофилированию готовится отделение на 36 коек. Отмечается, что в самое ближайшее время стационар будет дополнительно обеспечен средствами защиты и дезинфекции, специальными костюмами и очками, а также необходимыми медикаментами. Средства для закупки всего этого уже выделены из федерального бюджета.

В настоящее время в больнице ведется формирование бригад специалистов, которые будут помогать беременным с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Их планируется усилить врачами из родовспомогательных учреждений города Махачкалы.

По данным дагестанского минздрава, в республике определено 27 стационаров, которые имеют в своем составе необходимые инфекционные отделения и условия для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что к настоящему времени в Дагестане имеется одна беременная пациентка с подозрением на коронавирус, у которой первичный тест на COVID-19 дал положительный результат. Она госпитализирована в изолированный инфекционный бокс.

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