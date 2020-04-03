Самара, , 15:34 — REGNUM Время работы метрополитена в Самаре изменено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, самарский метрополитен теперь работает в будние дни с 06:00 до 21:00 часов, а в выходные дни с 08:00 до 20:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре пассажиропоток на общественном транспорте снизился на 50%.

По состоянию на 3 апреля текущего года в Самарской области зарегистрировано 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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