Пенза, , 15:53 — REGNUM В пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко в связи с угрозой распространения коронавируса ограничат посещение поликлиники. Такое поручение дал губернатор области Иван Белозерцев 3 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На базе поликлиники создан колл-центр для жителей региона, где специалисты по многоканальному телефону консультируют и принимают заявки на доставку лекарств. В случае необходимости пациента посетит врач на дому, либо будет вызвана служба скорой помощи. В обязательном порядке у позвонившего берут биоматериал на анализы.

Губернатор отметил, что колл-центр будет нужен в диагностическом центре и после окончания режима повышенной готовности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 3 апреля подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных заражений в регионе составило 27 случаев. Рост числа зараженных связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, сделанных госпитализированным лицам из числа контактных, которые находились под медицинским наблюдением, в том числе на карантине.

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