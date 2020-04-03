Киев, , 15:19 — REGNUM Постепенное послабление карантинных мер на Украине будет происходить в несколько этапов, заявил сегодня, 3 апреля, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта.

Шмыгаль заявил, что в начале мая на Украине может начаться «рестарт экономики», поскольку «страна не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца».

Также он подчеркнул, что власти не останавливали и не планируют останавливать товарооборот, работу промышленных предприятий и критической инфраструктуры.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня правительство Украины объявило об очередном радикальном ужесточении карантина с 6 апреля. Вместе с тем, власти заявляют, что в конце апреля карантинные меры могут начать понемногу снимать.