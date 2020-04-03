Москва, , 15:15 — REGNUM Для граждан, которые вынуждены ездить на работу стоянки в Москве следует сделать бесплатными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Максим Круглов («Яблоко»).

Комментируя информацию о том, что врачи в Москве вынуждены платить по 1,5 тыс. рублей за платную парковку, депутат высказался о необходимости отмены платы за стоянку автомобилей на время режима самоизоляции.

«Необходимо сделать бесплатной парковку для всех, кто в условиях карантина вынужден ездить на работу. Пользование личным авто гораздо безопаснее в условиях эпидемии — чем поездки общественным транспортом. Необходимо это стимулировать. А то, что медикам до сих пор приходится оплачивать парковки — это ужасный цинизм, который, к сожалению, характерен для столичного департамента транспорта», — заявил Круглов.

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