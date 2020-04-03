Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM В Свердловской области наказали гражданина, распространявшего фейки о массовой гибели людей от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе по COVID-19.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых уточнил, что сотрудник шиномонтажной мастерской ранее разместил сообщения о том, что от инфекции уже скончалось 100 свердловчан. Власти якобы умалчивают об этом и даже запрещают врачам ставить правильный диагноз, утверждал автор фейка.

Мужчину задержали сотрудники областного главка полиции вместе с коллегами из регионального УФСБ и УМВД по Екатеринбургу.

«Суд в итоге признал 40-летнего уральца виновным по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ и оштрафовал его на 30 тысяч рублей», — сообщают в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области подтвердили 39 случаев COVID-19. Среди заболевших — двое детей.

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