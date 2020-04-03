Ставрополь, , 15:10 — REGNUM Субъектам Северного Кавказа выделено 348,5 млн рублей на стимулирование сотрудников медицинских учреждений, ведущих борьбу с коронавирусом. Денежные средства распределены между субъектами РФ по решению федерального правительства.

Больше всех досталось Дагестану — почти 101,2 млн рублей и Ставропольскому краю — 104 млн рублей. Чечня получила 55 млн рублей, Кабардино-Балкария — 29 млн рублей, Северная Осетия — 26,4 млн рублей, Ингушетия — 16,9 млн рублей. Карачаево-Черкесия, в которой нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией, получила меньше всех — 16 млн рублей.

Денежные средства будут выплачиваться сотрудникам медучреждений за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска.

Всего субъектам РФ в рамках распоряжения правительства РФ будет выделено 10,2 млрд рублей.