Ухань, Китай, , 15:09 — REGNUM Фанатка Overwatch по имени Вэй Вэй поддерживала своих пациентов во время пандемии коронавируса лозунгом «Герои не умирают!» из игры. Об этом 3 апреля сообщает сайт cybersport.ru.

В реальной жизни девушка работает врачом, а в свободное время любит поиграть в Overwatch за Ангела — героиню, которой принадлежит фраза. Сообщается, что Вэй Вэй написала этот лозунг на своём защитном костюме.

Напомним, Overwatch — это многопользовательский экшен от компании Blizzard Entertainment. Его релиз состоялся в 2016 году.

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