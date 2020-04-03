Мехико, , 15:08 — REGNUM Производство мексиканского пива Corona приостанавливает Grupo Modelo из-за ситуации с распространением коронавируса в стране, сообщает 3 апреля агентство Reuters.

Компания также закрывает производство других моделей пива, которое экспортируется в 180 стран мира. Пивоваренная группа останавливает производство с 5 апреля.

В Grupo Modelo сообщили, что производство пива имеет отношение к сельскому хозяйству, поэтому деятельность заводов жизненно важна для экономики страны. Если правительство согласится с этим, то компания готова перевести 75% работников на дистанционную работу и обеспечить производство пива.

Напомним, 31 марта правительство Мексики ввело режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. По состоянию на 2 апреля в стране выявлено 1510 случаев заражения COVID-19.

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