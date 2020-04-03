Маунтин-Вью, США, , 16:20 — REGNUM Насколько жители Грузии соблюдают ограничения, которые были введены в стране в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, оценили в Google. Данные были опубликованы 2 апреля на специализированном сайте компании.

Эксперты корпорации использовали данные с мобильных телефонов и отследили передвижение населения.

«Google подготовил этот отчет, чтобы помочь вам и чиновникам ведомств здравоохранения понять, как соблюдаются рекомендации по сохранению социальной дистанции, связанные с COVID-19», — говорится в предисловии отчета. Рассмотрен период с 16 февраля по 29 марта.

В отчетах Google говорится, что жители Грузии стали на 67% реже посещать кафе, торговые центры, музеи и кинотеатры. В торговых объектах, включая аптеки, активность снизилась на 36%, парках — на 24%, в общественном транспорте — на 53%, а на рабочих местах — на 38%.

В то же время в отчете корпорации говорится, что на 12% возросли случаи смены мест проживания.

Стоит отметить, что на сайте Google представлены отчеты по более чем 100 странам. Информация о России не представлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии чрезвычайное положение действует с 21 марта, а более строгие меры карантина ввели с 31 марта. Жителям страны запрещается выходить без важной необходимости из дома, запрещена работа общественного транспорта. Объектам общепита разрешено работать, только если они доставляют продукцию к заказчику.