Краснодар, , 15:05 — REGNUM Более семи тысячи человек проверили на соблюдение ограничительных требований в Краснодарском крае с момента введения карантина, сообщили 3 апреля в пресс-службе администрации края.

940 мобильных отрядов обследовали почти четыре тысячи объектов, проверили более семи тысяч человек. Составлено 68 протоколов об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», материалы готовятся к передаче в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории Краснодарского края действует карантин. Его соблюдение контролируют мобильные отряды, в состав которых входят сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления, казаки и общественники. Штрафы для граждан за нарушение карантина составляют до 40 тыс. рублей.