Москва, , 15:09 — REGNUM Почти все сообщения в телеграм-каналах — об эпидемии коронавируса. Правила карантинов, число заболевших, ограждающие ленты на детских площадках, пустые улицы, а еще — подготовка медалей для борцов с коронавирусом, первоапрельские шутки о пандемии и многое другое.

Центральный федеральный округ

Призывы к гражданам оставаться дома на самоизоляции звучат отовсюду, иногда из весьма неожиданных мест. В подмосковном Красногорске разъезжает автомобиль с черным гробом на крыше. «Новости Замкадья» пишут, что на гробе написан призыв к самоизоляции: «Оставайся дома».

В Калужской области поддержать медиков решили не только доплатами, но и новой региональной наградой медицинской доблести, которую вручат по итогам борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал «Калужский мечтатель».

А Костромская область обсуждает необычное украшение, которое начали выпускать местные ювелиры: подвеску в форме коронавируса. «Родина снегурочки» выяснила, что украшение выпускает бренд, вообще специализирующийся на медицинской тематике. «Цинично? Возможно. С другой стороны, ребята не на товарах первой необходимости зарабатывают», — отмечает канал.

Северо-Западный федеральный округ

«Записки декабриста» рассказывают, что в Петербурге и Ленобласти химические производства стали перепрофилироваться на выпуск дезинфицирующих средств: «Почти как в военное время». Такое решение уже принял Гатчинский спиртовой завод.

Первое апреля не обошлось без глупых шуток про коронавирус. Некоторые СМИ сообщили, что Волхов посадили на строжайший карантин, перекрыв дороги противотанковыми ежами, а на дорогах выставив машины с пулеметами. У многих телеграм-каналов это вызвало возмущение. «Коронавирус-то вылечат. С идиотами сложнее. Не отдельно взятый Волхов ограждать надо, а всю Ленинградскую область. И не от коронавируса, а от идиотов с шуточками», — считают «Тайны Ленинградского двора».

В Карелии решили сдвинуть на год празднование своего столетия. «Вы будете смеяться, но 100-летие Карелии действительно переносят на 2021 год из-за нехватки денег в условиях пандемии», — пишет «Бараний берег».

В нескольких регионах опять прошли религиозные акции против эпидемии. Одна из них состоялась в Сыктывкаре — автомобильный крестный ход. «В первом автомобиле из люка священнослужитель окроплял город святой водой. Во втором ехал архиепископ Питирим и батюшки, которые по очереди читали специальную молитву против коронавируса. Все методы хороши, когда пандемия разыгралась и в твоем городе», — рассказали «Усы Печорина».

Сибирский федеральный округ

Автомобильный крестный ход устроили и в Красноярске, по словам «Стрелки». Верующие объехали окрестности города, останавливались возле поклонных крестов и там служили «молебны от вируса».

Приволжский федеральный округ

Госкорпорация «Ростех» тоже занялась борьбой с коронавирусом и разработала особый комбинезон. Его производство запущено в Казани. Комбинезоны будут весить полкило, стоить 2000 рублей и продаваться в магазинах. «Для нашего глаза видеть такие комбинезоны непривычно, но что-то подсказывает — это будет очень удобно. Взял, одел, пошел», — считает «Итиль».

Уральский федеральный округ

В условиях самоизоляции в городах стали музицировать из квартир по примеру Италии. Жители одного ЖК в Челябинске со своих балконов хором поют песню ровно в девять часов вечера. Исполняют известные вещи: «Катюшу», «Смуглянку». «Никогда еще Италия не была так близко», — шутит «Е-область».

Южный федеральный округ

Новый печальный тренд: на фоне паники из-за распространения коронавируса в регионах начали массово скупать имбирь: он якобы укрепляет иммунитет именно для защиты от коронавируса. «Спрос, как говорится, рождает предложение, и теперь имбирь во многих магазинах на вес золота», — пишет «Страновед». К примеру, в Краснодаре на волне «имбирных слухов» магазины взвинтили цену на имбирь до 7000 рублей за килограмм. В городе также бойко торгуют особым, дорогим «набором выживальщика», куда входит имбирь, чеснок и лимон. «Если выжили из ума — этот набор для вас», — рекомендует «Туподар Краснодар».

Некоторые жители Ставрополя творчески подошли к запрету на выход из дома и устроили на крыше магазина пикник. «Все что не запрещено — то разрешено. Ставрополь — город веселых и находчивых», — пишет «Душевный Ставрополь».

Северо-Кавказский федеральный округ

На Северном Кавказе надеются, что сухая и жаркая погода скоро уничтожит вирус. По словам «МолодЁжки», такая погода установится в мае, и коронавирус под солнцем не выживет больше часа.

Дальневосточный федеральный округ

Необычную инициативу проявило правительство Приморского края. По случаю дня дурака оно сообщило о тигрице, которая «совершила безрассудный поступок»: пересекла границу с Китаем и вернулась обратно. Животное пришлось посадить на двухнедельный карантин. «Право руля!» по этому поводу пишет, что пресс-службе правительства стоило бы воздержаться от упражнений в юморе: «Не лучшее время для шуток, когда отовсюду сыпятся фейки, а отличить правду от вымысла действительно становится сложно».

«Вечерний Хабаровск» пишет, что в Биробиджане некто, видимо, не найдя в продаже медицинских масок и перчаток, соорудил себе «защитную одежду из картонных коробок» и в таком виде вышел на улицу. «Вирус не пройдет!!!» — иронизирует канал.

«Амурские волны» сообщают, что в Благовещенске из продажи также исчезла банальная перекись водорода. Причиной, конечно, стал коронавирус, точнее — массовая рассылка в мессенджерах роликов о том, как самостоятельно сделать санитайзер для дезинфекции. Один из компонентов — перекись водорода.

Кроме фейков и слухов пагубным влиянием отметились и мнения о ненужности карантина, безопасности хождения по улицам. Такое мнение высказала на днях трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Она отказалась сидеть дома и призвала к тому, что надо «жить, как жилось, не забивая себе мозг». «Мало с Авачи» по этому поводу пишет: «Видимо, у кого-то вместо мозга хлебушек. Считаю, что таких граждан надо привлекать к ответственности, наравне с фейкометами».

Такие «коронановости» рассказывали телеграм-каналы на минувшей неделе.

Читайте продолжение в следующую пятницу. Не болейте!