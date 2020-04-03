Москва, , 15:04 — REGNUM Система QR-кодов — это сервис для комфортного подтверждения пребывания граждан на улице, а не принудительная мера. Об этом 3 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Все регионы на этой неделе ввели режим полной самоизоляции. Все меры практически синхронные. И случаи легитимного покидания жилых помещений у всех примерно одни и те же: магазин, аптека, погулять с собакой, вынести мусор, поехать на работу. И в процессе реализации этих мер возникло огромное количество вопросов — как убедиться в том, человек действительно идёт в магазин? Возникают сложности. А [QR-коды] это сервис. Это не какая-то обязаловка. Это инструмент комфортного подтверждения пребывания на улице, — сказал губернатор. — Ты указываешь цель покидания помещения, время покидания помещения, и на всё это требуется буквально 20 секунд. Работа предусмотрена для всех категорий граждан, включая тех, у которых нет смартфона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Никитин сообщил, что в Нижегородской области начал работать портал «Карта жителя Нижегородской области», где можно получить QR-код для выхода из дома.

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